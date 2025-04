Die Gemeinde Südharz hat beschlossen, an mehreren touristischen Ausflugszielen künftig Gebühren zu erheben. Weshalb die Satzung noch ergänzt werden soll.

Südharz/MZ. - Die Gemeinde Südharz (Mansfeld-Südharz) wird in Kürze auf weiteren öffentlichen Parkplätzen Gebühren erheben, das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Allerdings soll noch eine Satzung für diejenigen Einwohner von Stolberg ergänzt werden, die aus baulichen Gründen nicht auf ihrem eigenen Grundstück parken können. Südharz’Bürgermeister Peter Kohl (parteilos) kündigte an, dies werde in der nächsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses besprochen.