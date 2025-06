Der Bergmannstag in Holzweißig lockt am 27. und 28. Juni wieder mit einem bunten Programm. Zum Auftakt spielt Venga Venga. Im Park sorgen Vereine für Abwechslung.

Holzweißig/MZ. - Seit gut zwei Jahren steht die Plastik der beiden Bergmänner, die Gerhard Markwald einst geschaffen hatte, vor dem Holzweißiger Rathaus. Gemeinsam mit einem Förderwagen und einem Baggereimer erinnern der Gleisarbeiter und der Hauer auf der zum 700. Geburtstag der Bergarbeiter-Gemeinde neu gestalteten Fläche an deren lange Bergbau-Tradition. Genau der richtige Ort also, um den seit vielen Jahren durchgeführten Bergmannstag zu feiern. Am 27. und 28. Juni wird vor der Freilichtbühne und im Park an die Traditionen erinnert.