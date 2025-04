Ostermarkt in Halle

Halle (Saale)/MZ. - Bunter Trubel auf dem halleschen Markt: Das nostalgische Riesenrad dreht sich unter einem strahlend blauen Himmel, Menschen schlendern entspannt zwischen frühlingshaft geschmückten Buden, in der Hand ein Eis oder eine Bratwurst – das ist Halles Ostermarkt, der am Freitag eröffnet wurde und noch bis zum Sonntag zum Bummeln, Schauen und Kaufen einlädt – und damit auf das nahe Osterfest einstimmen will.