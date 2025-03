Ein Rosenmontagszug am Sonntag in Ranies, dessen Wagen begeistern, Nienburg genießt im Karneval einen Umzug mit endlos viel Sonnenschein, Staßfurt streitet sich, wie man eine Salzfee richtig wählt: Im Ticker von Montag, 3. März 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 28. Februar 2025.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Sie interessiert unser Rückblick auf die vergangene Woche? Dann lesen Sie im SLK-Newsletter von Samstag, 1. März 2025, wie eine Ehe 70 Jahre hält weil es ein Paar aus Kleinmühlingen wissen muss.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 3. März 2025.

Das ist neu am Montag:

7.42 Uhr: Wer gern einmal das Sporttauchen ausprobieren möchte, hat zweimal wöchentlich die Gelegenheit dazu. Jeweils mittwochs von 18.30 bis 19.30 Uhr sowie freitags von 19 bis 20 Uhr bieten die Sporttaucher des SV Lokomotive Aschersleben Schnupperkurse an.

Treffpunkt ist das Ballhaus Aschersleben. „Bitte denken Sie daran, Schnorchel, Flossen und Taucherbrille mitzubringen“, informiert Abteilungsleiter Jörg Albrecht. In den Ferien und an Feiertagen findet kein Training statt.

Interessierte müssen sich vorher unter der 0175/51 46 24 4 oder per Mail an [email protected] bei Jörg Albrecht anmelden.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Falsche Kriminalbeamtin betrügt in Cochstedt

6.53 Uhr: Am Freitagabend ist ein 86-jähriger Rentner in Cochstedt Opfer dreister Betrüger geworden. Wie die Polizei berichtet, erhielt der Mann einen Anruf von einer vermeintlichen Kriminalbeamtin. Diese erklärte ihm, dass es in der Gegend zu Festnahmen gekommen und mit weiteren Taten in der Nähe zu rechnen sei.

In diesem Zusammenhang sollten Polizeibeamte Strahlenwertmessungen durchführen. Zu diesem Zweck sollte ein Topf vor die Tür gestellt und die Rollläden heruntergezogen werden. Der Rentner folgte den Anweisungen, legte EC-Karte, Bargeld und Schmuck in den Topf und versperrte den Blick nach draußen. Kurz darauf war der Topf verschwunden.

Die Polizei weist darauf hin, dass die Täter meist sehr redegewandt sind und schon mit dem Telefonat versuchen, Zweifel auszuräumen. Gewissheit bringt ein Anruf in der Dienststelle.

Wer heute gerne etwas anderes als Karnevalsmusik hören will, der findet er hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Insgesamt sieben Folgen haben sich schon angesammelt. Mehr darüber, worum es dort mit wem an welchem Ort im Salzlandkreis geht, erfahren Sie hier.

Braucht die Staßfurter Salzfee eine Satzung?

6.25 Uhr: Es gab tatsächlich eine sehr emotionale Diskussion im Stadtrat um die künftige Wahl der Staßfurter Repräsentantin.

Der Krönung der Staßfurter Salzfee zum Tag der Regionen geht eine Ausschreibung voraus. Auch Julia Schellack wurde schließlich von einer Jury gewählt. (Foto: Falk Rockmann)

Die CDU wünscht sich „klare Regeln“. Gegner sagen: Die Jury genügt. Was dahintersteckt, erklären wir Ihnen hier.

So sieht Ranies am Sonntag den Rosenmontagszug

6.16 Uhr: Etliche Schaulustige verfolgten am Sonntag auch den traditionellen Rosenmontags-Festumzug in Ranies.

Beim Rosenmontagsumzug in Ranies wird ein Anhänger schon mal zum Wikingerschiff. (Foto: Paul Schulz)

Höhepunkt waren die kreativen und humorvollen Wagen der Ranieser. Wie genau die aussahen, sehen und lesen Sie hier.

Nienburg genießt der jecken Sonnenschein

5.54 Uhr: Besseres Wetter hätte man sich für den großen Karnevalsumzug am Sonntag vor dem Rosenmontag in Nienburg gar nicht wünschen können.

Bei strahlendem Sonnenschein säumten wieder hunderte Besucher die Straßen von Nienburg, um den Karnevalsumzug zu sehen. (Foto: Nadja Bergling)

Bei strahlendem Sonnenschein zog es am Tulpensonntag zum großen Karnevalsumzug wieder große und kleine Jecken in die Saalestadt.