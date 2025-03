Ausverkauftes Haus in Ilberstedt

Ralf Ottmers sorgte mit seiner Travestieeinlage für gute Laune bei den Senioren in Ilberstedt.

Ilberstedt/MZ/KUK. - Der diesjährige Seniorenkarneval war der meistbesuchte in der Geschichte der Ilberstedter Interessengemeinschaft Karneval. Etwa 120 Gäste waren am Freitagabend der Einladung zur 21. Karnevalssession in die festlich geschmückte Mehrzweckhalle gefolgt.