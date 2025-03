Die kleinsten Narren haben sich am Wochenende in Friedrichsaue die Ehre gegeben und der (Erbsen-)Bär tobte.

Friedrichsaue/MZ - Wenn Kinder das Faschings-Gen in sich tragen und man sie „machen“ lässt, dann kommt heraus, was am Sonnabendnachmittag im Dorfgemeinschaftshaus Friedrichsaue eindrucksvoll zu erleben war. In dem kleinen Ort im Seeland wird Kinderkarneval nicht von den Großen für die Kleinen gemacht, sondern umgekehrt.