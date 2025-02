Ein Nachspiel gibt es nach der Demo gegen rechts vor der Wahl in Bernburg, das gute Ende für die Sporthalle Löderburg ist endlich in Sicht, ein langer Weg zum Weltkulturerbe liegt noch vor dem Pretziener Wehr: Im Ticker von Freitag, 28. Februar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Alles, was im Salzlandkreis wichtig ist, erfahren Sie den ganzen Tag über bei SLK Live.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Was war eigentlich gestern? Hier finden Sie den Newsblog von Donnerstag, 27. Februar 2025.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Freitag, 28. Februar 2025.

Wie die Bundestagswahl im Salzlandkreis ausgegangen ist, wollen Sie noch mal ganz genau wissen? Dann sind Sie hier richtig im Wahlblog zum Nachlesen.

Das ist neu am Freitag:

7.41 Uhr: Die Bluesrockband „Electrified Soul“ kommt nach Aschersleben. Am morgigen Sonnabend, 1. März, ist die Gruppe im Kunstquartier Grauer Hof, Beginn des Konzertes ist 20 Uhr. „Electrified Soul“ steht laut Ankündigung für den soliden und ehrlichen Sound der Südstaaten und Chicago.

Die Bluesrockband „Electrified Soul“ spielt am Sonnabend im Grauen Hof. (Foto: Electrified Soul)

Diese Musik und die Blueskultur treiben die Musiker, die aus dem Südschwarzwald und der Schweiz kommen, an, stets aus tiefster Leidenschaft zu spielen und ihre eigenen Songs zu schreiben, heißt es weiter. Die 2009 gegründete Combo spielte nicht nur in einigen europäischen Ländern, sondern auch Konzerte mit Walter Trout.

Karten für das Konzert gibt es vorab im Grauen Hof oder an der Abendkasse.

Brauchen Sie noch was anderes auf die Ohren? Dann finden Sie hier und überall, wo es Podcasts gibt, unseren Podcast Salz Land Köpfe.

Mehr zu den ersten sieben Folgen erfahren Sie auch hier.

B 180: Arbeiten an der Ortsumfahrung

6.56 Uhr: Umfangreiche Bauarbeiten beginnen am kommenden Montag an der B 180 zwischen Walbeck und Quenstedt. Laut einer Mitteilung des Ministeriums für Infrastruktur und Digitales werden knapp viereinhalb Millionen Euro in den Um- und Ausbau der rund zwei Kilometer langen Strecke investiert.

Die Arbeiten erstrecken sich bis Ende Oktober, in dieser Zeit muss die B180 zwischen Walbeck und der Kreuzung Quenstedt/Sylda voll gesperrt werden. Der Verkehr wird ab der Kreuzung Thälmannschacht südlich von Siersleben über die L 72 auf die L 85 über Mehringen nach Aschersleben umgeleitet.

Mit dem Ausbau wird eine Lücke zur künftigen Ortsumfahrung Aschersleben-Quenstedt geschlossen.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

Nachspiel nach Demo gegen rechts

6.24 Uhr: Die Demo auf dem Karlsplatz in Bernburg hat ein Nachspiel: Die Kundgebung des Bernburger Bündnis für Demokratie und Toleranz hat im Nachgang auch zu harter Kritik im Stadtrat geführt.

Zahlreiche Flugblätter vermüllten den Brunnen in der Poststraße in Bernburg. (Foto: Katharina Thormann)

Was neben der Vermüllung noch angemahnt wurde, erfahren Sie hier.

Sporthalle Löderburg: Gutes Ende in Sicht

6.11 Uhr: Sport frei in Löderburg: Nach der plötzlichen Sperrung der Sporthalle im Staßfurter Ortsteil vor sechs Jahren soll eine Nutzung ab Ende April wieder möglich sein.

Ein Bild aus vergangenen Tagen: Anfang des Jahres 2019 musste die Sporthalle in Löderburg nach der Brandsicherheitsschau geschlossen werden. (Archivfoto: Enrico Joo)

Wie das klappen kann, erfahren Sie hier.

Wann wird das Pretziener Wehr Weltkulturerbe?

5.54 Uhr: Eine Arbeitsgruppe im Land diskutiert, wie der weitere Weg des Pretziener Wehrs zum Unesco-Weltkulturerbe strukturiert werden kann. Dabei könnte ein Verein eine entscheidende Rolle übernehmen.

Ein Hingucker, aber auch Weltkulturerbe? Das zumindest wollen einige für das Pretziener Wehr erreichen. (Foto: Janos Stekovics)

Der Weg zum Unesco-Welterbe ist lang und ohne die breite Unterstützung der Menschen in der Region nicht denkbar – im Fall des Pretziener Wehrs unweit von Schönebeck haben die sachsen-anhaltischen Unterstützer jetzt aber einen nächsten Schritt genommen.