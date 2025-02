Hat ein 64-Jähriger in Bernburg ohne Führerschein hinter dem Steuer seines Autos gesessen, als er einen Motorroller touchiert hat. Nein, das sei ganz anders passiert, sagt der Angeklagte. Was den Richter an dessen Auto grundsätzlich stört.

Schönebeck/Bernburg. - Dieser Vorfall liegt schon mehr als zweieinhalb Jahre zurück. Die Staatsanwaltschaft warf einem 64-jährigen gebürtigen Schönebecker vor, am 21. August 2023 gegen 7.50 Uhr hinter dem Steuer eines VW Golf gesessen zu haben, obwohl er nicht in Besitz der dafür nötigen Fahrerlaubnis war. Beim Zurückstoßen auf der Straße am Nienburger Tor in Bernburg ist er mit einem Motorroller leicht touchiert.