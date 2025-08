Beim Zusammenstoß einer Passantin mit einem Radfahrer auf einem Fußweg in Weißenfels sind beide verletzt worden. Wie die Beteiligten nach der Karambolage medizinisch versorgt wurden.

Ein folgenreicher Unfall auf einem Fußweg ist der Polizei in Weißenfels gemeldet worden (Symbolfoto).

Beim Zusammenstoß einer Fußgängerin mit einem Fahrradfahrer am Montagnachmittag auf einem Gehweg in der Leopold-Kell-Straße in Weißenfels sind beide verletzt worden. Laut Polizeirevier Burgenlandkreis stürzten sowohl die 33-jährige Passantin als auch der Radfahrer (35). Während der Mann vom Rettungsdienst ambulant medizinisch behandelt wurde, wurde die Fußgängerin zur Untersuchung ins Krankenhaus eingeliefert. Angaben zum genauen Unfallhergang und zur -ursache lagen zunächst vor. Die Ermittlungen dazu laufen, hieß es.