Eine Verkäuferin soll in Aschersleben fast 12.000 Euro unterschlagen haben. Vor dem Arbeitsgericht hatte es schon einen Vergleich mit dem Arbeitgeber gegeben. Wie der Richter im Amtsgericht urteilt.

War ein Geldautomat in Aschersleben bei Einzahlungen defekt?

Aschersleben/MZ - Der Geldautomat einer Bank in Aschersleben habe bei der Bargeldeinzahlung zwar gerattert, aber auf dem Konto des Unternehmens wurde anschließend kein Eingang von Geld registriert. War der Automat kaputt? Kerstin P. (Name geändert) ist im Amtsgericht Aschersleben wegen Unterschlagung in drei Fällen angeklagt.