Zahlreiche Flugblätter vermüllten den Brunnen in der Poststraße in Bernburg.

Bernburg/MZ. - Spaziergängern in der Bernburger Innenstadt dürfte die Vermüllung am Wahlsonntag nicht entgangen sein. In Teilen des Postbrunnens an der Poststraße aber auch entlang der Friedensallee verteilten sich dutzende Handzettel mit der Aufschrift „Wir sind sowas von am Arsch“.