Kinoevent, Stadtführung oder Party: Rund um den Internationalen Frauentag am 8. März ist auch in Aschersleben einiges los.

Auch in der Alten Hobelei wird auch in diesem Jahr wieder Frauentag gefeiert.

Aschersleben/MZ - Party, Konzert, Kino oder Kultur: Rund um den Internationalen Frauentag am 8. März gibt es in Aschersleben eine Vielzahl von Veranstaltungen. Hier ein Überblick:

Frauentagsparty in der Alten Hobelei

Am Vorabend des Frauentags, am Freitag, dem 7. März, wird in der Alten Hobelei eine exklusive Party nur für Frauen veranstaltet. Denn an diesem Abend wird die Alte Hobelei zur männerfreien Zone erklärt. Geboten wird laut Veranstalter ein abwechslungsreiches Programm mit Showacts, Musik und einer großen Tombola mit attraktiven Preisen. Auch ein Menstrip soll geboten werden.

Tickets gibt es im Vorverkauf (im E-Center, Sunmaker Solarium sowie in der Sportsbar One im Ballhaus) und an der Abendkasse.

Stadtführung: „Frauenorte – Vom Nonnenkloster bis zur Barbie-Puppe“

Am Sonnabend, dem 8. März, 10 Uhr startet eine Stadtführung, die sich mit bedeutenden Frauenorten in Aschersleben beschäftigt. Das Motto lautet: „Vom Nonnenkloster bis zur Barbie-Puppe“. Treffpunkt ist das Museum Aschersleben. Im Ticketpreis sind die Stadtführung, der Eintritt ins Museum und ein Glas Sekt enthalten.

Anmeldungen und Tickets dafür gibt es im Museum, Markt 21.

Konzert „Viaggio in paradiso“ mit Kerstin Auerbach

Musik statt Blumen zum Frauentag: Zu einer paradiesischen Reise wird am 8. März ab 14 Uhr ins Bestehornhaus eingeladen. Das Konzert „Viaggio in paradiso“ bringt Kompositionen großer Meister des Barocks zu Gehör. Die Konzertsängerin Kerstin Auerbach (Alt), die begleitet wird von Yihao Cao an der Violine und Franz Krause am Cello, will mit Musik von Georg Friedrich Händel, Johann Sebastian Bach und Antonio Vivaldi verzaubern. Die Veranstaltung wird von der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Aschersleben organisiert.

Ausstellung im Bestehornhaus

Wer am 8. März einmal im Bestehornhaus ist, kann sich auch gleich die Ausstellung ansehen, die dort im Kleinen Saal bis zum 17. April gezeigt wird. Die Schau wird am 4. März um 16 Uhr, ergänzt durch eine Filmvorführung, eröffnet. Sie stellt „Frauen im geteilten Deutschland“ in den Mittelpunkt, macht vielfältige Erfahrungen der Frauen sichtbar und beschreibt die deutsch-deutsche Lebenswirklichkeit mit Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Der Film „Die Unbeugsamen 2 – Guten Morgen, ihr Schönen“ wird am Dienstag, 4. März, ab 16 Uhr im Bestehornhaus gezeigt.

Ladies-Night im Aschersleber Kino

Unter dem Motto „Health, Beauty & Cinema“ lädt das Kino am Mittwoch, dem 5. März, ab 18 Uhr zur Ladies Night ein. Welcher Film gezeigt wird, darüber dürfen die Nutzerinnen bei Facebook abstimmen. Neben dem Film gibt es auch Infostände rund ums Wohlbefinden, Gesundheit und Kosmetik sowie ein Begrüßungsgetränk.

Karten gibt es im Kino am Markt.