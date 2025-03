Es ist noch mehr als ein Jahr bis zum Start des Sachsen-Anhalt-Tages in Bernburg. Hinter den Kulissen laufen die Vorbereitungen aber auf Hochtouren. Warum Betten gebraucht werden.

Betten gesucht für Sachsen-Anhalt-Tag 2026 in Bernburg

Zahlreiche Besucher strömten bereits 1996, beim ersten Sachsen-Anhalt-Tag in Bernburg, über die Fußgängerbrücke in die Bernburger Talstadt (und umgekehrt).

Bernburg/MZ. - Es sind noch exakt 459 Tage, bis der Startschuss für den Sachsen-Anhalt-Tag im kommenden Jahr in Bernburg fällt. Doch schon jetzt laufen hinter den Kulissen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Die Liste, was bis dahin erledigt werden muss, ist lang. Besonders spannend dürfte es aber in puncto Übernachtungsmöglichkeiten werden.