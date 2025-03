Nine Points of View

Aschersleben/MZ - Charmant, zurückhaltend, lebensklug und mit hintergründigem Humor – so zeigt sich die tschechische Schriftstellerin, Dramaturgin und Journalistin Dora Kaprálová am Freitag während einer Lesung in der Kreativwerkstatt – Werkstätten für Kunst und Wissenschaft in Aschersleben. Und so wie sie sich selbst gibt, so lesen sich auch ihre vergnüglichen Texte, deren Diktion sich vielleicht mit „unterhaltsamem Tiefgang“ beschreiben lässt. Diese Symbiose muss man erst einmal hinbekommen.