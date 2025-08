Die HG 85 Köthen hat am Sonnabend ganz große 40. Geburtstag gefeiert. Mit drei besonderen Handballspielen - und vielen Fans und Gratulanten.

Köthen/MZ. - Der SC Magdeburg hat am Samstagabend einmal mehr gezeigt, wer die beste Mannschaft in Europa ist. Der amtierende Champions-League-Sieger bezwang in der Köthener Heinz-Fricke-Sporthalle den Bundesliga-Rivalen vom TSV Hannover- Burgdorf deutlich mit 30:21 (15:11).

Diese Begegnung war der Höhepunkt des Tags des Handballs, den die HG 85 Köthen anlässlich ihres 40-jährigen Vereinsjubiläum am Samstag durchführte. Bei den Elbestädtern, welche unter anderem mit Serguiy Hernandez, Nicola Portner, Tim Zechel, Gisli Kristjannsson, Daniel Pettersson, Tim Hornke, Lucas Mertens, Christian O`Sullivan, Magnus Saugstrup und Oscar Bergedahl, erzielte der deutsche Nationalspieler Philipp Weber mit acht Toren die meisten Treffer. Vor fast 1000 Zuschauern war Lucas Stutzke bei den vom Ex-Köthener Christian Prokop trainierten „Recken“ aus Hannover mit fünf Treffern der beste Torschütze des Tages. Der gebürtige Dessauer Renas Uscins auf Hannover-Seite blieb überraschend ohne Treffer an diesem Abend.

Die SCM-Stars, hier Torwart Hernandez, nahmen sich viel Zeit für die Fans in Köthen. Foto: Lehmann

Vor dem Highlight am Abend konnten die handballbegeisterten Köthener noch zwei weitere Spiele sehen. Im Eröffnungsspiel des Tages behielten die „Allstars“ des Köthener Vereins gegen die zweite Herrenmannschaft der HG 85 Köthen mit 29:23 (16:14) die Oberhand. Die erste Herrenmannschaft des Vereins war gegen den Liga-Kontrahenten und amtierenden Regionalliga-Meister Concordia Delitzsch chancenlos und musste sich am Samstag mit 27:33 (14:20) geschlagen geben.