„Salz Land Köpfe" trifft für die vierte Folge des Podcasts Anita Bader im Bernburger Theater, in Staßfurt sticht ein Tätowierer inzwischen gerne auch Ü60, in Calbe lassen sich alte Kanäle nicht einfach verfüllen, weil noch Abwasser durchfließt: Im Ticker von Montag, 13. Januar 2025, lesen Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

Montag, 13. Januar 2025.

Das ist neu am Montag:

7.36 Uhr: Ein 25-jähriger Autofahrer wurde von der Polizei in der Nacht zu Sonntag unter Alkoholeinfluss stehend erwischt. Als der Mann gegen 0.17 Uhr in der Salpeterhütte unterwegs war, wurde er laut Polizei zur Kontrolle angehalten. „Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen vorläufigen Wert von 0,92 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet“, teilte die Polizei mit.

Die Weiterfahrt sei untersagt und die Durchführung eines beweissicheren Atemalkoholtests in der Dienststelle angeboten worden, hieß es weiter. Im Falle einer Ablehnung wäre eine kostenpflichtige Blutprobenentnahme zur Beweissicherung erforderlich gewesen. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet.

Was mit den Kanälen in Calbe pasiert

6.54 Uhr: Keiner wusste, dass sie noch da sind: Alte Abwasserkanäle, die jetzt zu Absenkungen an der Magdeburger Straße in Calbe geführt haben. Erst sollten sie einfach nur verfüllt werden.

Bis ein Blick mit der Kamera in die Tiefe zeigte, dass das einfach so vielleicht doch keine so gute Idee wäre. Warum genau, erklären wir Ihnen hier.

„Salz Land Köpfe“ trifft Anita Bader im Theater

6.28 Uhr: In der vierten Folge des Podcasts „Salz Land Köpfe“ spricht Anita Bader, Geschäftsführerin des Theaters in Bernburg und der Kammerphilharmonie in Schönebeck, über Kultur im Salzlandkreis, über Bühnen und Operetten.

Auf großer Bühne: Frank Klemmer trifft die Chefin des Bernburger Theaters und der Kammerphilharmonie Schönebeck, Anita Bader. (Foto: Engelbert Pülicher)

Und sie verrät auch, warum sie gerne die „Komische Alte“ ist. Mehr dazu lesen Sie hier und hören sie hier - sowie natürlich überall dort, wo es Podcasts gibt.

Neues Tattoo-Studio am Prinzenberg

6.14 Uhr: Seit zehn Jahren ist der frühere Koch Timo Lieske schon Tätowierer. Jetzt hat er am Prinzenberg in Staßfurt ein eigenes Studio eröffnet.

Timo Lieske hat jetzt ein Studio am Prinzenberg. (Foto: Lutz Krüger)

Seine Kundschaft ist dabei heute bei weitem nicht mehr so ausgefallen wie früher. Bei welcher Altersgruppe seine Stiche inzwischen auch gefragt sind, erzählen wir Ihnen hier.

Altes Postamt bald wirklich ohne Post

5.57 Uhr: Geht nun nach mehr als 140 Jahren in Bernburg eine Ära zu Ende? Wie das die Besitzer des Carrés im Herzen der Stadt verhindern möchten, lesen Sie hier.

Thilo von Bila hofft auf einen neuen Mieter für das Erdgeschoss im historischen Postgebäude. (Foto: Engelbert Pülicher)

Den Kampf haben sie jedenfalls noch nicht ganz aufgegeben. Stattdessen rühren sich jetzt die Werbetrommel für die Post - auch mit Unterstützung des alten Pächters.