Ein 14 Jahre altes Mädchen wird seit fast einer Woche in Bernburg vermisst und in Dessau vermutet.

Bernburg. - 14 Jahre ist das Mädchen alt, das in einer Kinder- und Jugendeinrichtung in Bernburg vermisst wird. Nun bittet die Polizei die Öffentlichkeit um Hilfe bei der Suche nach Anne-Marie T.

Suche nach Anne-Marie T. aus Bernburg bislang erfolglos - ist die Vermisste in Dessau?

Am Samstag, 4. Januar, soll das Mädchen gegen 11 Uhr zuletzt in ihrer Wohngruppe in der Auguststraße in Bernburg gesehen worden sein.

So sieht Anne-Marie T. aus:

Wohin ist Anne-Marie T. aus Bernburg verschwunden? Foto: Polizei

So wird Anne-Marie T. beschrieben:

schwarze, schulterlange Haare

1,65 m groß

pinkfarbenes, bauchfreies Oberteil

schwarze Jacke

weiße Nike Air Max-Schuhe

Das Mädchen könnte sich in Dessau aufhalten, heißt es.

Wer Hinweise zum Verbleib von Anne-Marie T. geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 03471/3790 bei der Polizei zu melden.