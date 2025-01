Freckleben/MZ - Um die Orte im Wippertal vor möglichen Hochwasserlagen besser zu schützen, soll in den nächsten Jahren auch in Freckleben eine neue Deichanlage entstehen. „In den letzten Wochen des Jahres haben wir an dem Planfeststellungsbeschluss zum Deichneubau in Freckleben gearbeitet und diesen fertiggestellt“, teilt Denise Vopel, die Pressesprecherin des Landesverwaltungsamtes Magdeburg, mit. Die Unterlagen liegen ab Montag aus, 13. Januar 2025, aus und können bis zum 27. Januar eingesehen werden.

