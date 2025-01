1889 wurde in einem germanischen Grab nahe Wilsleben ein römisches Arztbesteck gefunden. Inzwischen ist es im Ascherslebener Museum ausgestellt. Doch wie ist es in diese Region gekommen?

Aschersleben/MZ - „Wenn es nach mir geht, müsste das römische Arztbesteck ganz anders präsentiert werden“, findet Trisha Cisielskie. „Es sollte im Zentrum des Raumes stehen, am besten ganz alleine in einer Vitrine und von einem Scheinwerfer erleuchtet.“ Warum die Leiterin des Ascherslebener Museums einem einzelnen Exponat so viel Aufmerksamkeit zukommen lassen will?