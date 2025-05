Beim historischen Bohnenmahl in der Leopoldina hält der Bohnenkönig nach alter Tradition einen Vortrag. Warum darin auch Moritz Götze eine Rolle spielt.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist ein außergewöhnliches Ritual, das die Gesellschaft der Freunde Kants alljährlich aus Anlass des Geburtstags des berühmten Aufklärers zelebriert: das Bohnenmahl. Auch in diesem Jahr, dem 301.Geburtstag Immanuel Kants, bot die Nationale Akademie der Wissenschaften Leopoldina am Jägerberg den gebührenden Rahmen für das Bohnenmahl, das bis 1805 zurückreicht und das sich dank der Gesellschaft der Freunde Kants bis in die heutige Zeit erhalten hat.