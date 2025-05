Blick in eine Biotonne in Merseburg. Plastik gehört dort nicht rein.

Merseburg/MZ. - Fehlwürfe in der Biotonne, also der braunen Tonne, wurden jahrelang toleriert. Bis jetzt. Die Entsorgungsgesellschaft Saalekreis (EGS) wird an Müllplätzen, wo solche Fehlwürfe die Regel sind, ab sofort mit dem Austausch durch Restmüllbehälter reagieren. Das ist für die Anwohner dann mit Mehrkosten verbunden.