Blutkonserven sind knapp: Mit welchen Aktionen der Blutspendedienst der Uniklinik die Bereitschaft zum Blut spenden erhöhen will.

Clemens Schulz, FSJler beim Blutspendedienst des Uniklinikums Halle, begleitet die Spendenaktion im Foyer des Neuen Theaters am Klavier.

Halle (Saale)/MZ. - Aus dem Foyer des Neuen Theaters dringen perlende Pianoklänge. Dort, wo an den Abenden das Theaterpublikum zwischen Saal und Bar flaniert, ist an diesem Montag jede Menge medizinisches Personal zu sehen, dazu sind etliche rote Klappliegen aufgebaut. Auf einer liegt Marcel Prill. Der Theatermaler lässt sich gerade von Schwester Annett verarzten. 500 Milliliter Blut hat ihm Annett Wolff „abgezapft“ – und das an einem ungewöhnlichen Ort zum Blut spenden.