Weihnachtlich dekorierte Wohnungen im „Haus der Alltagsgeschichte Wittenberg“ zeigen, welche Geschenke in der DDR gemacht wurden. Wie viele Besucher das vom Pflug-Verein getragene Museum 2025 schon gesehen haben und was zum 30-jährigen Bestehen der Einrichtung 2026 geplant ist.

Im Museum „Haus der Alltagsgeschichte Wittenberg“ ist die traditionelle Weihnachtsausstellung zu sehen. In den Wohnungen des Gebäudes wird an Festtage vergangener Jahrzehnte erinnert.

Wittenberg/MZ. - Also der Baum. Bis heute kann so ein Nadelgewächs, dem zu Weihnachten eine wichtige Rolle zukommt, innerfamiliär Stimmungen aufhellen oder zum Kippen bringen. Ist er ebenmäßig gewachsen? Hat er genügend und gleichmäßig verteilte Zweige? Wie frisch ist er? Fragen, die man sich auch in der DDR stellte, als die Auswahl etwa bei der Sorte (Fichte oder Kiefer?) überschaubar war. Und was kam damals unter den Baum? Ein Besuch im „Haus der Alltagsgeschichte“ in Wittenberg gibt Einblicke.