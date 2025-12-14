Weil ihnen die Entfernung nach Leipzig zu weit war, gründeten vor 220 Jahren einige Männer in Merseburg die „Loge zum goldenen Kreuz“. In ihr versammelten sich über 130 Jahre die Eliten der Domstadt.

Das Logenhaus am Domplatz wurde 1905 neu errichtet. Der Bau kostete 48.400 Mark – deutlich mehr als geplant.

Merseburg/MZ. - „Dieser Umstand machte in jenen Brüdern, welche in der Fülle des Geistes, des Herzens und des Körpers Drang zur Arbeit fühlten, den Wunsch rege, in der hiesigen Stadt eine eigene Loge zu errichten.“ So beschreibt Friedrich Heinrich Gabriel Seffner mit 50 Jahren Abstand, wieso Merseburg im Jahr 1805 zu einer eigenen Freimaurerloge kam. Sie trug den Namen „Zum goldenen Kreuz“ – und sollte bis in die NS-Zeit bestehen.