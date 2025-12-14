weather starkbewoelkt
  4. „Bibliothek der Dinge“ entsteht: Nähmaschine, Werkzeug, Riesenmikado - Warum man in Dessaus Stadtbibliothek nicht nur Bücher ausleihen kann

Seit zwei Monaten gibt es in der Dessauer Stadtbibliothek eine „Bibliothek der Dinge“. Dort können sich Nutzer auch Alltagsgegenstände ausleihen. Was die Idee dahinter ist. Und wie es angenommen wird.

Von Sylke Kaufhold 14.12.2025, 14:00
Thomas Weiss zeigt einen Werkzeugkasten für Kinder, der in der „Bbliothek der Dinge“ ausgeliehen werden kann.
Thomas Weiss zeigt einen Werkzeugkasten für Kinder, der in der „Bbliothek der Dinge“ ausgeliehen werden kann. foto: s. Kaufhold

Dessau/MZ. - Wer in die Bibliothek geht, tat dies bisher, um Bücher auszuleihen, DVDs, Schallplatten oder Computerspiele. Jetzt könnten durchaus auch eine Bohrmaschine im Körbchen landen oder Stricknadeln. Die Bibliotheken sind im Wandel.