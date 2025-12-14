Jetzt einschalten
„Bibliothek der Dinge“ entsteht Nähmaschine, Werkzeug, Riesenmikado - Warum man in Dessaus Stadtbibliothek nicht nur Bücher ausleihen kann
Seit zwei Monaten gibt es in der Dessauer Stadtbibliothek eine „Bibliothek der Dinge“. Dort können sich Nutzer auch Alltagsgegenstände ausleihen. Was die Idee dahinter ist. Und wie es angenommen wird.
14.12.2025, 14:00
Dessau/MZ. - Wer in die Bibliothek geht, tat dies bisher, um Bücher auszuleihen, DVDs, Schallplatten oder Computerspiele. Jetzt könnten durchaus auch eine Bohrmaschine im Körbchen landen oder Stricknadeln. Die Bibliotheken sind im Wandel.