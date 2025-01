Um Geld für den Sportverein zu sammeln und gemeinsam zu feiern, ist in Gerbitz ein neuer Wettbewerb ins Leben gerufen worden. Wer die ausgedienten Tannen am weitesten werfen konnte.

Kurioser Wettbewerb: Weihnachtsbäume fliegen in Gerbitz

Gerbitz/MZ. - Im beschaulichen Gerbitz sammelte der engagierte Jugendwart des „SV Jahn“ Jeffrey Focke in der vergangenen Woche erstmals die ausgedienten Weihnachtsbäume im Ort ein. Die Aufgabe für die Haushalte war denkbar einfach: Die Bäume sollten einfach vor die Tür gestellt werden. Am Ende kamen stolze 50 Bäume zusammen. Auf dem Gelände des Sportvereins freuten sich die Besucher am Samstag dann auf das traditionelle Weihnachtsbaumwerfen.