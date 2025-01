Florian Rymarczyk gewinnt mit nur vier Zentimetern Vorsprung die Männer-Wertung beim Weihnachtsbaumweitwerfen in Frose. Wie die Ortsfeuerwehr auf die Idee für den Wettbewerb gekommen ist.

Warum am Wochenende in Frose die Weihnachtsbäume wieder tief geflogen sind

Uwe Schubinsky war einer der Teilnehmer beim Weihnachtsbaumweitwerfen in Frose.

Frose/MZ - Auf dem Platz vor dem neuen Feuerwehrdepot in Frose drehen sich im Rauch von glühendem Buchenholz Spieße mit Mutzbraten nach Thüringer Rezept. Daneben werden Würstchen gegrillt. Und aus dem Feuerwehrdepot fahren heute keine Einsatzfahrzeuge mit Blaulicht und Sirenengeheul, es kommen Menschen mit Glühweintassen in der Hand in den kalten Januarabend.