„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Was war eigentlich vor dem Wochenende? Hier finden Sie den Newsblog von Freitag, 3. Mai 2024.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Sie interessiert unser Rückblick auf die vergangene Woche? Dann lesen Sie im SLK-Newsletter von Samstag, 4. Mai 2024, wie eine Postkarte aus Bernburg auf eine Weltreise gegangen ist.

Ob rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt oder rund um Schönebeck: Hier finden Sie im Ticker die wichtigsten Nachrichten von heute, Montag, 6. Mail 2024.

Das ist neu am Montag:

8.59 Uhr: In Aschersleben wird wieder getrödelt. Am Sonnabend, 11. Mai, kann man sich in der Armesündergasse auf die Suche nach Antikem, Kuriosem und dem einen oder anderen Schnäppchen begeben. Von 9 bis 16 Uhr wird auf dem Gelände der Trödel- und Antikscheune (ehemals Holz-Alig) gehandelt.

Info für Interessenten: Wer seine eigenen Dachboden- und Kellerfunde anbieten möchte, kann sich telefonisch an die Nummer 0179/ 40 82 37 4 wenden. Es sind noch Händlerplätze frei.

Kennen Sie schon unseren täglichen Newsletter? Hier können Sie sich anmelden.

A 14: Auffahrt Könnern gesperrt

8.12 Uhr: Wegen Brückenbauarbeiten ist die Auffahrt zur A14 in Könnern in Richtung Magdeburg ab heute gesperrt. Das teilt die Autobahn GmbH mit.

Wer auf die Autobahn fahren will, wird an der Anschlussstelle Könnern in Fahrtrichtung Dresden zur Anschlussstelle Löbejün geleitet und kann dort in Fahrtrichtung Magdeburg wenden. Die Sperrung soll bis zum 9. Juli dauern.

Den Weg zur Natur finden

7.43 Uhr: Ein neues Kursangebot der Kreisvolkshochschule führt Teilnehmer in die Natur und dabei zu sich selbst. So wie Klaus Ender, ein deutscher Fotograf und Buchautor, meinte: „Wer den Weg zur Natur findet, findet auch den Weg zu sich selbst.“

Am 29. Mai, 10 bis 11.30 Uhr, und am 30. Mai, 17 bis 18.30 Uhr, startet jeweils ein Kurs mit vier Terminen wöchentlich. Die Kursleiterin ist eine Geologin und Naturpädagogin und leitet die Teilnehmer an. Mit Achtsamkeitsübungen werden die eigenen Ressourcen gestärkt, die Sinne geschult und Kraft geschöpft aus der Lebendigkeit und Kreativität.

Das verbessere die Lebensqualität und wirke sich positiv auf die Gesundheit aus. Bei dieser Auszeit in Gemeinschaft von Gleichgesinnten steht jede Woche ein anderes Thema im Fokus. Treffen ist auf dem Parkplatz am Zoo in Aschersleben.

Anmeldung und weitere Informationen im Netz unter: kvhs.salzlandkreis.de. Auskünfte gern auch telefonisch unter: 03471 / 684 624015.

Schnuppern in der Hochschule Anhalt

6.57 Uhr: Schnuppervorlesungen, Führungen über den Campus und Technikschau gab es am Wochenende am Standort Bernburg der Hochschule Anhalt.

Martin Rauter (8, links) entdeckelt mit einer Entdeckelungsgabel die Bienenwaben. Danach wird der Honig geschleudert. (Foto: Susanne Schlaikier)

Besucher waren dabei, wie Honig geschleudert wurde, und konnten auch selbst viele Dinge ausprobieren. Mehr davon lesen Sie hier.

Bundespolizist wird geschlagen

6.38 Uhr: Am Freitagabend gegen 21.25 Uhr befand sich ein Bundespolizist per Zug auf dem Heimweg. Zwischen Frose und Aschersleben wurde er von einem Zugbegleiter wegen eines Fahrgelddelikts um Hilfe gebeten. Zwei Tatverdächtige, darunter ein 20-Jähriger, hatten keinen Fahrschein. Als der Beamte die Personalien feststellen wollte, versuchten diese zu fliehen.

Der Bundesbeamte ergriff einen jungen Deutschen und brachte ihn zu Boden. Dabei entriss er sich aus dem Griff, schlug dem Polizisten auf das Jochbein und beleidigte ihn. Danach floh er. Eine Streife der Landespolizei ermittelte daraufhin in Aschersleben.

Im Zug wurde ein Rucksack mit Drogen – vermutlich Cannabis – gefunden. Dieser konnte dem Duo zugeordnet werden. Ein Atemalkoholtest bei dem jungen Mann ergab 1,33 Promille.

Wie sich Bernburg verändert hat

6.18 Uhr: Leerstehende, zum Teil verfallene Häuser, Straßen mit rumpeligem Kopfsteinpflaster: So sah es Anfang der 1990er Jahre im Buschweg aus. Auch in der Breite Straße oder am Markt war es kaum anders. Es ließen sich noch viele weitere Beispiele in Bernburg finden. Heute ist das kaum mehr vorstellbar.

Joachim Grossert (links) erzählt etwas zu der Geschichte des Regierungsgebäudes, das derzeit saniert wird. (Foto.: Susanne Schlaikier)

Ein Bild davon, wie es vielerorts in Bernburg vor rund 30 Jahren aussah, konnten sich die Besucher am Samstag im Rathaus machen, wo zum Tag der Städtebauförderung in einer Fotodokumentation über 120 Bilder gezeigt wurden, und danach bei einem Rundgang. Was es zu sehen gab, lesen Sie hier.

Stolz auf die Jugendweihe

6.04 Uhr: Einen Schritt weiter auf dem Weg zum Erwachsenwerden sind 23 Schüler aus Schönebeck und Förderstedt. Sie erhielten jetztals Erste die Jugendweihe 2024.

Neben der Urkunde und dem Buch „(K)ein Handbuch zum Erwachsenwerden“ gab es für jeden Jugendweiheteilnehmer auch eine Rose. (Foto: Olaf Koch)

Mit dabei war auch eine Gebärdendolmetscherin. Die ganze Geschichte dazu, lesen Sie hier.

Bildungsnotstand und Fachkräftemangel

5.53 Uhr: „Wahl lokal“ startet im Salzlandkreis durch: Am Mittwoch, 8. Mai, um 18 Uhr gibt es den ersten Live-Talk zur Kommunalwahl am 9. Juni.

Live aus dem Studio kommt am Mittwoch erstmals die Gesprächsrunde. Zum Auftakt dreht sich alles um Bildung und Arbeitsmarkt. (Foto: Alexander Pförtsch)

Zum Auftakt geht es mit dem Kreisschülersprecher, einer Vertreterin des Kreiselternrates und der Agentur für Arbeit um nicht mehr und nicht weniger als die Zukunft - und um das, was in der Gegenwart falsch läuft.