Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Bernburg/MZ - Leerstehende, zum Teil verfallene Häuser, Straßen mit rumpeligem Kopfsteinpflaster: So sah es Anfang der 1990er Jahre im Buschweg aus. Auch in der Breite Straße oder am Markt war es kaum anders. Es ließen sich noch viele weitere Beispiele in Bernburg finden. Heute ist das kaum mehr vorstellbar.