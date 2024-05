Attacken auf Wahlplakate in Bernburg und Könnern - so reagieren die Parteien

Ein mit dem Wort „Lüge“ beschmierter Wahlaufsteller am Platz des Friedens in Könnern.

Bernburg/Könnern/MZ. - Die heiße Phase für die Kommunalwahl am 9. Juni, also in rund fünf Wochen, hat gerade erst begonnen, da sind die ersten Plakate bereits beschmiert, beschädigt oder sogar gänzlich abgerissen worden. „Das erste Plakat war schon nach zwei Tagen kaputt“, sagt Landtagsabgeordneter Stefan Ruland (CDU) und meint dazu: „Das ist wirklich unschön, wie mit fremdem Eigentum umgegangen wird.“ Darum erstattet die Partei auch bei jeder Sachbeschädigung eine Anzeige und plakatiert auch gleich nach. Teuer dürfte das vor allem in Könnern werden. Denn dort wurden mehrere 2,50 Meter hohen und 3,50 Meter breiten Wahlaufsteller am Platz des Friedens mit dem Schriftzug „Lüge“ beschmiert. Betroffen davon ist aber nicht nur die CDU, sondern auch die SPD.