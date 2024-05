Der jüdische Friedhof in Hoym bekommt eine Gedenktafel. Mitgewirkt haben daran ganz viele. Damit wird nun an vergangenes Leben erinnert.

Gedenktafel an jüdischem Friedhof in Hoym enthüllt

Hoym/MZ - Was für ein Andrang in der engen Gasse! Neben neugierigen Hoymern, Kreisoberpfarrer Theodor Hering, Igor Pissetski vom Landesverband der Jüdischen Gemeinden Sachsen-Anhalts, dem Geschichtsexperten Reiner Krziskewitz und Organisator Dietrich Bungeroth drängen sich sogar Teilnehmer einer Rüstzeit des Gernröder Cyriakus-Hauses vor dem jüdischen Friedhof in Hoym, der am Freitagnachmittag eine ganz besondere Gedenktafel erhalten hat.