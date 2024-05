Von der Außenwelt abgeschnitten: Klein Schierstedts Bürgermeister erinnert sich an Hochwasser 1994

„So hoch stand 1994 das Wasser“, zeigt Frank Herrmann eine alte Marke am Dorfgemeinschaftshaus.

Klein Schierstedt/MZ - In jenem verheerenden April 1994, in dem das Hochwasser die Region erfasste, war Klaus-Jürgen Herrmann Bürgermeister in Klein Schierstedt. Heute, 30 Jahre später, heißt der Bürgermeister immer noch Herrmann – allerdings Frank. Der Sohn hat 2019 das Ruder von seinem Vater übernommen.