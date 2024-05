Professor Marcell Heim von der Uni Magdeburg referiert am Ascherslebener Stephaneum über das Thema Knochenmarkspende. Anschließend können sich Schüler typisieren lassen.

Warum sich Ascherslebener Stephaneer in Knochenmarkspenderdatei aufnehmen lassen

Aschersleben/MZ - Etwa 11.000 Menschen jeden Alters erkranken jedes Jahr in Deutschland an bösartigen Blutkrankheiten, wie zum Beispiel Leukämie. Vielen Patienten kann heute durch die Übertragung von Stammzellen eines gesunden Stammzellspenders geholfen werden. Wird in der eigenen Familie kein geeigneter Spender gefunden, ist der Patient auf einen Fremdspender angewiesen.