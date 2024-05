Der Operettensommer in Schönebeck heizt sich auf, rund um Staßfurt stehen die Kandidatenlisten für die Ortschaftsräte, in Bernburg endet die Suche nach Drogen mit staunenden Polizisten vor einem ganzen Arsenal an China-Böllern: Hier im Ticker finden Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.

„SLK live“ heißt der Newsblog: Ein Nachrichtenticker, der alle Neuigkeiten aus dem ganzen Salzlandkreis zusammenführt. Egal, ob in Aschersleben, Bernburg, Staßfurt und Schönebeck: Wenn heute etwas passiert, lesen Sie es sofort auf dieser Seite.

Was war eigentlich gestern los? Hier finden Sie den Newsblog von Dienstag, 2. Mai 2024.

Das ganze Salzland auf einen Wisch

Wer den Blog auf dem Handy oder Tablet aufruft und geöffnet lässt, hat mit einer Aktualisierung der Seite immer die frischesten Nachrichten aus dem ganzen Salzlandkreis auf dem Bildschirm. Was genau sich hinter dem Blog verbirgt, erfahren Sie hier.

Freitag, 3. Mai 2024.

Das ist neu am Freitag:

7.21 Uhr: Im Rahmen der Aktionstage für mehr Inklusion wird heute ab 10 Uhr der „Baum der Inklusion“ auf dem Spielplatz in Athensleben gepflanzt. Am morgigen Sonnabend bietet das Inklusionsnetzwerk Staßfurt (INS) – anlässlich des Europäischen Protesttags zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung – ab 10 Uhr, einen zweistündigen Stadtrundgang mit dem Geschichtsverein an.Eine Gebärdendolmetscherin wird unterstützen. Treffpunkt ist der Große Markt 9.

Am Sonntag startet dann ab 10 Uhr eine Radtour am Staßfurter Stadtsee. Sie führt zu allen gepflanzten Inklusionsbäumen der vergangenen Jahre. Und am Montag findet das „INS-Theater für Klein“ statt. „Motte will Meer“ – ein ökologisches Musiktheaterstück für Menschen ab vier Jahren – wird ab 9.30 Uhr im Salzlandtheater aufgeführt. Die Teilnahme am Theaterstück muss bei der Gleichstellungs- und Inklusionsbeauftragten Yvonne Ticay unter (03925) 98 12 07 oder per E-Mail an [email protected] angemeldet werden.

Neue Leader-Projekte an Elbe und Saale gesucht

7.02 Uhr: Die Lokale Aktionsgruppe (LAG) Elbe-Saale ruft zur Einreichung von Projekten für die nachhaltige Entwicklung der Region auf, die die Gemeinde Biederitz sowie die Städte Barby, Calbe, Gommern und Schönebeck umfasst.

Die LAG hatte bereits im Frühjahr einen ersten Projektwettbewerb gestartet, um Projekte zu fördern, die zur nachhaltigen Entwicklung der Region beitragen sollen. Aufgrund des verfügbaren Budgets hat der Verein nun beschlossen, einen zusätzlichen Stichtag einzuführen. Interessenten, die konkrete Projekte planen, sind eingeladen, ihre Projektbewerbungen bis zum 15. Juni oder 15. November einzureichen.

Insgesamt stehen für beide Wettbewerbe jeweils Fördermittel in Höhe von rund 2,9 Millionen Euro zur Verfügung. Weitere Informationen zum Projektaufruf und den Einreichungsmodalitäten sind auf der Internetseite www.leader-elbe-saale.de zu finden.

Mit 0,58 Promille auf dem Motorroller

6.47 Uhr: Die Polizei hat am Mittwochabend in Bernburg einen 46-Jährigen kontrolliert, der mit einem Motorroller auf der Bahnhofstraße unterwegs war. Während der Kontrolle wurden typische Anhaltspunkte für den Konsum von Betäubungsmitteln festgestellt. Ein freiwilliger Schnelltest reagierte positiv.

Ein weiterer freiwilliger Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 0,58 Promille. Im Zuge des eingeleiteten Bußgeldverfahrens wurde eine zur Beweissicherung erforderliche Blutprobenentnahme realisiert.

Lesenachmittag über Insekten in Gatersleben

6.38 Uhr: Der Lesenachmittag im Mai in der Gaterslebener Bibliothek steht in diesem Jahr unter dem Motto „Insekten“. Dabei werden nicht nur spannende Bücher über die kleinen Krabbler gelesen, die Kinder können sogar Insektenhotels basteln.

Das bunte Bücher-Frühlingsfest beginnt am Freitag, 17. Mai, um 16 Uhr in der Bibo. Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt.

Csárdásfürstin bereitet sich auf den Sommer vor

6.15 Uhr: Der Sommer wirft seine Schatten voraus, auch in Sachen Kultur. Und die gibt es einmal einen besonderen Abschnitt: den Schönebecker Operettensommer.

Wieder auf der Bühne: Anita Bader spielt beim diesjährigen Operettensommer die Rolle der Anhilte. (Foto: Klaus-Peter Voigt)

Dieses auf dem Programm: die Csárdásfürstin. Das Ensemble steht kurz vor dem Probenbeginn. Alle Vorbereitungen verlaufen planmäßig. Wer in diesem Jahr welche Rolle spielen wird, erfahren Sie hier.

72 Bewerber für die Räte rund um Staßfurt

6.09 Uhr: Insgesamt 72 Bewerber gibt es: Wer will in die Ortschaftsräte im Raum Staßfurt einziehen?

Wer will gewählt werden in Staßfurt? Das sind die Kandidaten für die Ortschaftsräte. (Symbolbild: dpa)

Für die Ortschaftsräte Athensleben, Förderstedt, Hohenerxleben, Löderburg, Neundorf und Rathmannsdorf stehen die Bewerber fest. Wer bei den Wahlen am 9. Juni um die Stimmen der Bürger kämpft, lesen Sie hier.

China-Böller statt Drogenfund bei Durchsuchung

5.52 Uhr: Eigentlich waren die Polizeibeamten auf der Suche nach. Bei einer Durchsuchung in Bernburg fanden die Beamten aber Unmengen an illegalen Feuerwerkskörpern. Jetzt fand vor dem Amtsgericht Bernburg der Prozess statt.

Unmengen verbotener China-Böller wurden in der Garage des 28-jährigen Bernburgers gefunden. Dafür musste er jetzt vor Gericht. (Symbolfoto: Imago/Marius Schwarz)

Schließlich hatte der 28-jährige Angeklagte dort sogar noch Glück. Das hatte vor allem etwas mit dem Antrag der Staatsanwaltschaft zu tun.