Mehringen/MZ - Wer am 1. Mai auf den Landstraßen der Region unterwegs ist, dem weht der Duft von Zweitaktmotoren um die Nase. Von Hoym aus sind zwei Simson-Schwalben in Richtung Ostmobile-Treffen unterwegs. An der Tankstelle trifft sich eine noch größere Truppe, um nach Strenznaundorf zu fahren. Ein anderes Trüppchen aus dem Seeland fährt nach Mehringen zur Ausfahrt der Zweitaktfreunde „Blaue Fahne“. Der Name ist Programm auf dem Weg in den Südharz. Sie fahren diesmal mit wehenden Fahnen zum Oldtimertreffen nach Wettelrode auf den Röhrigschacht.