SLK Live: Der Newsblog Das ist der Donnerstag im Salzlandkreis

Erinnerungen in Bernburg an die Hochwasser-Flut von 1994 werden wach, fast genauso alte Pläne für eine Feuerwehr-Fusion in Schönebeck sind zurück, in Staßfurt bleiben die Baugerüste um die noch viel älteren Kirchtürme ein Hingucker: Hier im Ticker finden Sie die Nachrichten des Tages rund um Aschersleben, rund um Bernburg, rund um Staßfurt und rund um Schönebeck.