Aschersleben/MZ - Die großen Tafeln und Boards stehen bereits in den frisch renovierten Unterrichtsräumen. In den Regalen warten Fachbücher darauf, durchgeblättert zu werden. Im neuen Lernzentrum „Ascania“ am Markt 12 in Aschersleben steht alles auf Anfang.