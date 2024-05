Viel Schaden, wenig Beute, so lässt sich eine Einbruchsserie in und um Aschersleben derzeit zusammenfassen.

Aschersleben/MZ - Die Zahl der Einbrüche in Aschersleben und Umgebung ist in jüngster Zeit sehr hoch. Neben Kellern und Grundstücken von Privatpersonen sind es in den letzten Tagen vor allen Dingen Vereine und öffentliche Einrichtungen, die betroffen sind.

Nachdem vor zwei Wochen bereits in das Westdorfer Sportlerheim und am vergangenen Wochenende in die Hoymer Flugschule eingebrochen wurde, hat es diesmal das Vereinsheim von Rotation Aschersleben an der Wilslebener Straße getroffen.

Wie das Revier Salzlandkreis vermeldet, wurde der Einbruch am Montagabend gemeldet. Unbekannte hätten sich gewaltsam Zutritt verschafft und randaliert. Abgesehen von Getränken, die wohl konsumiert worden wären, fehlen auch acht Trikots. Ob weitere Dinge entwendet wurden, wird noch geprüft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Wie so oft bei den Einbruchdiebstählen der jüngeren Vergangenheit ist davon auszugehen, dass der Sachschaden viel höher liegt als der Wert der Diebesbeute.