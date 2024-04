Nach einem schönen Tag der offenen Tür wird in der Nacht in die Montessori Kita eingebrochen. Wirtschafts- und Büroräume sind verwüstet. Wer danach mit anpackt und wo die Kinder sind.

So sah es am Freitagmorgen im Ascherslebener Montessori-Kinderhaus aus. Auch die Büroräume wurden komplett durchwühlt.

Aschersleben/MZ - Am Donnerstagnachmittag präsentiert sich die Montessori Kindertagesstätte am Ascherslebener Stadtpark beim Tag der offenen Tür so wie sie ist: freundlich, einladend und mit fröhlichen Kindern. Doch am Morgen danach bestätigt Doreen Hlawaty, die Leiterin des Hauses, worüber die MZ bereits informiert war: In der Nacht wurde eingebrochen.