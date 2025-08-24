2023 hat Merseburg dem Saalekreis die Nutzung der Dürer-Sekundarschule gekündigt. Zwei Jahre später sind die Fronten verhärtet. Eine Klärung vor Gericht scheint möglich – aber es gibt auch andere Ideen.

Merseburg/MZ. - Der Geduldsfaden bei den Verantwortlichen der Stadt Merseburg wird dünner, wenn es um die Zukunft der Dürer-Schule geht. Die wird bisher parallel von der Kommune als Grund- und vom Saalekreis als Sekundarschule genutzt. Doch vor zwei Jahren hatte die Stadt dem Kreis zu 2030 gekündigt. Passiert ist aber aus Sicht der Kommune in dieser Zeit zu wenig. Sie will dem Saalekreis nun eine Frist setzen. „Bis Oktober brauchen wir eine Lösung, sonst müssen wir mit dem Stadtrat über andere Wege reden“, erklärt Oberbürgermeister Sebastian Müller-Bahr (CDU).