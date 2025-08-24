Detlef Wend, der scheidende Fraktionsvorsitzende von Volt/Mitbürger, spricht im Interview über Halles neuen Oberbürgermeister und die Rolle von parteilosen Kommunalpolitikern.

Halle (Saale)/MZ. - Seit vielen Jahren behauptet sich die Wählervereinigung „Mitbürger für Halle“ im Stadtrat. Nach dem plötzlichen Tod des langjährigen Fraktionsvorsitzenden Tom Wolter im April hatte Detlef Wend die Verantwortung übernommen. Im August hat er allerdings nach 16 Jahren sein Stadtratsmandat abgegeben. Im MZ-Sommerinterview spricht er über die Rolle von parteilosen Kommunalpolitikern, warum man nicht alle AfD-Mitglieder über einen Kamm scheren darf und wann OB Vogt sich albern verhält. Das Gespräch führte Jonas Nayda.