Der FC Hettstedt und SV Eintracht Lüttchendorf trennen sich zum Saisonstart der Landesklasse 5 mit 0:0. Wer beim Remis geglänzt hat und wie die anderen Kreisvertreter gespielt haben.

Torloses Remis zum Auftakt der Landesklasse 5 zwischen dem FC Hettstedt und SV Eintracht Lüttchendorf

In dieser Szene hatte der FC Hettstedt gegen SV Eintracht Lüttchendorf die Lufthoheit. Am Ende trennten sich beide Teams aber 0:0.

Hettstedt/mz. - Die Freude auf den Saisonbeginn ist groß gewesen. 120 Zuschauer fanden am Freitagabend den Weg ins Hettstedter Hölzchen, um den Auftakt der Landesklasse 5 zwischen dem FC Hettstedt und SV Eintracht Lüttchendorf zu verfolgen.