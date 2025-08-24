Fußball in Mansfeld-Südharz Torloses Remis zum Auftakt der Landesklasse 5 zwischen dem FC Hettstedt und SV Eintracht Lüttchendorf
Der FC Hettstedt und SV Eintracht Lüttchendorf trennen sich zum Saisonstart der Landesklasse 5 mit 0:0. Wer beim Remis geglänzt hat und wie die anderen Kreisvertreter gespielt haben.
24.08.2025, 18:06
Hettstedt/mz. - Die Freude auf den Saisonbeginn ist groß gewesen. 120 Zuschauer fanden am Freitagabend den Weg ins Hettstedter Hölzchen, um den Auftakt der Landesklasse 5 zwischen dem FC Hettstedt und SV Eintracht Lüttchendorf zu verfolgen.