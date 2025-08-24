Erste Lichternacht nach sechs Jahren. Welche neuen Attraktionen das Publikum begeistert haben.

So lief die wieder auferstandene Nacht der 1.000 Lichter im Rosarium Sangerhausen

„Freaks on fire“ begeisterten mit ihrer Show „Prisma“ bei der 20. Nacht der 1.000 Lichter im Rosarium in Sangerhausen.

Sangerhausen/MZ. - Eine Show ohne Feuer – wie spektakulär kann sowas sein? Die „Freaks on fire“ aus Leipzig haben es am Samstag bei der Nacht der 1.000 Lichter im Sangerhäuser Europa-Rosarium gezeigt. Zu treibenden Electro-Klängen ließen die drei Künstler in einer ausgefeilten Choreografie Stäbe, Fächer und Reifen wirbeln. Mit computergesteuerten Lichteffekten erzeugten sie im Dunkel der Nacht Bilder und Effekte, die es kaum möglich machten, den Blick abzuwenden. Sowas hat man zur Lichternacht tatsächlich noch nie gesehen – passender Höhepunkt zur 20. Auflage der Veranstaltung, die nach sechs Jahren Pause ihre Wiederauferstehung feierte.