  4. Besonderer Wettbewerb in Gernrode: Wo im Harz mit Blaulicht gefeiert und eine Tradition wiederbelebt werden soll

Das Stadt- und Vereinsfest in Gernrode im Harz wird in diesem Jahr gemeinsam mit dem 25-jährigen Bestehen des Feuerwehrvereins gefeiert. Was die Besucher erwartet.

Von Petra Korn 24.08.2025, 18:45
Während im Vorjahr die Ortsfeuerwehr Gernrode im Rahmen des Stadt- und Vereinsfestes bei einer Vorführung einen Einblick in ihre ehrenamtliche Arbeit gab, werden diesmal die Jüngsten ihr Können zeigen.
Während im Vorjahr die Ortsfeuerwehr Gernrode im Rahmen des Stadt- und Vereinsfestes bei einer Vorführung einen Einblick in ihre ehrenamtliche Arbeit gab, werden diesmal die Jüngsten ihr Können zeigen. Archivfoto: Jan-Leo Braschoß

Gernrode/MZ. - Das Thema Feuerwehr wird eine große Rolle spielen, wenn in diesem Jahr zum Stadt- und Vereinsfest in den Jacobsgarten Gernrode eingeladen wird. Denn gefeiert werden hier auch das 25-jährige Bestehen des Feuerwehrvereins Gernrode und 160 Jahre organisiertes Löschwesen. Wobei eine Tradition aus dem Nachbarort neu belebt werden soll.