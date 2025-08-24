Das Stadt- und Vereinsfest in Gernrode im Harz wird in diesem Jahr gemeinsam mit dem 25-jährigen Bestehen des Feuerwehrvereins gefeiert. Was die Besucher erwartet.

Wo im Harz mit Blaulicht gefeiert und eine Tradition wiederbelebt werden soll

Während im Vorjahr die Ortsfeuerwehr Gernrode im Rahmen des Stadt- und Vereinsfestes bei einer Vorführung einen Einblick in ihre ehrenamtliche Arbeit gab, werden diesmal die Jüngsten ihr Können zeigen.

Gernrode/MZ. - Das Thema Feuerwehr wird eine große Rolle spielen, wenn in diesem Jahr zum Stadt- und Vereinsfest in den Jacobsgarten Gernrode eingeladen wird. Denn gefeiert werden hier auch das 25-jährige Bestehen des Feuerwehrvereins Gernrode und 160 Jahre organisiertes Löschwesen. Wobei eine Tradition aus dem Nachbarort neu belebt werden soll.