  4. Gartengeschichten aus Zeitz: Lebenslange Liebe zur Landwirtschaft: „Meine Frau nennt unseren Garten Ökogarten“

Dietmar Schneider lebt mit seiner Frau Karla auf einem traditionsreichen Hof in Lindenberg, auf dem es täglich viel Arbeit gibt. Warum der Rentner das Landleben mag und nie weg möchte.

Von Margit Herrmann 24.08.2025, 14:00
Dietmar Schneider ist in Lindenberg aufgewachsen. Für den 70-Jährigen gibt es auf dem Grundstück jeden Tag etwas zu tun.
Dietmar Schneider ist in Lindenberg aufgewachsen. Für den 70-Jährigen gibt es auf dem Grundstück jeden Tag etwas zu tun. (Foto: Margit Herrmann)

Lindenberg/MZ. - Zwischen Wunder- und Ringelblume, Rosen und Sonnenhut wachsen Tomaten, Zucchini und Knoblauch bunt durcheinander. „Meine Frau Karla nennt unseren Garten Ökogarten“, lacht Dietmar Schneider aus Lindenberg und beißt genüsslich in eine frisch gepflückte Tomate. „Manchen gefällt das Durcheinander, anderen nicht – das ist halt Geschmackssache.“