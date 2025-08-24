Gartengeschichten aus Zeitz Lebenslange Liebe zur Landwirtschaft: „Meine Frau nennt unseren Garten Ökogarten“
Dietmar Schneider lebt mit seiner Frau Karla auf einem traditionsreichen Hof in Lindenberg, auf dem es täglich viel Arbeit gibt. Warum der Rentner das Landleben mag und nie weg möchte.
24.08.2025, 14:00
Lindenberg/MZ. - Zwischen Wunder- und Ringelblume, Rosen und Sonnenhut wachsen Tomaten, Zucchini und Knoblauch bunt durcheinander. „Meine Frau Karla nennt unseren Garten Ökogarten“, lacht Dietmar Schneider aus Lindenberg und beißt genüsslich in eine frisch gepflückte Tomate. „Manchen gefällt das Durcheinander, anderen nicht – das ist halt Geschmackssache.“