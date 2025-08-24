weather wolkig
  4. Vorbereitungen laufen: Schäfergarten wird gerockt - Was das „Mosigkauer Kleinkunstfestival“ zur vierten Auflage bietet

Das „Mosigkauer Kleinkunstfestival“ steht wieder dan. Warum man das Festival wieder auf einen Tag konzentriert und worauf sich Besucher am Sonnabend, 30. August, freuen können

Von Danny Gitter 24.08.2025, 14:00
Jens Feder freut sich auf die vierte Auflage des Kleinkunstfestivals im Mosigkauer Schäfergarten.
Jens Feder freut sich auf die vierte Auflage des Kleinkunstfestivals im Mosigkauer Schäfergarten. (Foto: Gitter)

Mosigkau/MZ. - Ob das „Mosigkauer Kleinkunstfestival“ schon ein wohlklingender Name in der hiesigen Kunst- und Kulturlandschaft ist, vermag der Initiator und Cheforganisator Jens Feder noch nicht richtig einzuschätzen. Was er aber sicher weiß: „Wir steigern uns von Jahr zu Jahr und haben uns im Laufe der Zeit schon ein recht gutes Netzwerk geschaffen.“