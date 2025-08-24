Das „Mosigkauer Kleinkunstfestival“ steht wieder dan. Warum man das Festival wieder auf einen Tag konzentriert und worauf sich Besucher am Sonnabend, 30. August, freuen können

Schäfergarten wird gerockt - Was das „Mosigkauer Kleinkunstfestival“ zur vierten Auflage bietet

Jens Feder freut sich auf die vierte Auflage des Kleinkunstfestivals im Mosigkauer Schäfergarten.

Mosigkau/MZ. - Ob das „Mosigkauer Kleinkunstfestival“ schon ein wohlklingender Name in der hiesigen Kunst- und Kulturlandschaft ist, vermag der Initiator und Cheforganisator Jens Feder noch nicht richtig einzuschätzen. Was er aber sicher weiß: „Wir steigern uns von Jahr zu Jahr und haben uns im Laufe der Zeit schon ein recht gutes Netzwerk geschaffen.“