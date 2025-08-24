Vorbereitungen laufen Schäfergarten wird gerockt - Was das „Mosigkauer Kleinkunstfestival“ zur vierten Auflage bietet
Das „Mosigkauer Kleinkunstfestival“ steht wieder dan. Warum man das Festival wieder auf einen Tag konzentriert und worauf sich Besucher am Sonnabend, 30. August, freuen können
24.08.2025, 14:00
Mosigkau/MZ. - Ob das „Mosigkauer Kleinkunstfestival“ schon ein wohlklingender Name in der hiesigen Kunst- und Kulturlandschaft ist, vermag der Initiator und Cheforganisator Jens Feder noch nicht richtig einzuschätzen. Was er aber sicher weiß: „Wir steigern uns von Jahr zu Jahr und haben uns im Laufe der Zeit schon ein recht gutes Netzwerk geschaffen.“