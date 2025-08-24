Unterstützung für Papst Leo XIV. Im Zeichen des Friedens: Köthener Sanitätsschule Raymond Schulz und „Jesus-Biker“ besuchen den Vatikan

Die „Jesus-Biker“ aus Schaafheim und die Sanitätsschule Raymond Schulz aus Köthen wollen sich am 31. August gemeinsam in Richtung Rom begeben. Um Papst Leo XIV. als Sprecher für Frieden und Verständigung zu unterstützen, sollen ihm Nachrichten und Briefe von Menschen aus der Region übergeben werden. Wer sich an der Aktion beteiligen will, kann noch bis zum 29. August eigene Nachrichten einreichen.