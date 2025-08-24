Unterstützung für Papst Leo XIV. Im Zeichen des Friedens: Köthener Sanitätsschule Raymond Schulz und „Jesus-Biker“ besuchen den Vatikan
Die „Jesus-Biker“ aus Schaafheim und die Sanitätsschule Raymond Schulz aus Köthen wollen sich am 31. August gemeinsam in Richtung Rom begeben. Um Papst Leo XIV. als Sprecher für Frieden und Verständigung zu unterstützen, sollen ihm Nachrichten und Briefe von Menschen aus der Region übergeben werden. Wer sich an der Aktion beteiligen will, kann noch bis zum 29. August eigene Nachrichten einreichen.
Köthen/MZ. - Etwa 150 Anhänger der „Jesus-Biker“ machen sich am 31. August beim „Peace-Ride to Rome“ auf den Weg zum Vatikan, um Papst Leo XIV. Friedensnachrichten zu überreichen. Mit dabei: Ein Einsatzwagen und vier Mitglieder der Sanitätsschule Schulz aus Köthen. Die Begegnung mit dem Papst ist für den 3. September geplant.