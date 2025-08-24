weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Köthen
    4. >

  4. Unterstützung für Papst Leo XIV.: Im Zeichen des Friedens: Köthener Sanitätsschule Raymond Schulz und „Jesus-Biker“ besuchen den Vatikan

Unterstützung für Papst Leo XIV. Im Zeichen des Friedens: Köthener Sanitätsschule Raymond Schulz und „Jesus-Biker“ besuchen den Vatikan

Die „Jesus-Biker“ aus Schaafheim und die Sanitätsschule Raymond Schulz aus Köthen wollen sich am 31. August gemeinsam in Richtung Rom begeben. Um Papst Leo XIV. als Sprecher für Frieden und Verständigung zu unterstützen, sollen ihm Nachrichten und Briefe von Menschen aus der Region übergeben werden. Wer sich an der Aktion beteiligen will, kann noch bis zum 29. August eigene Nachrichten einreichen.

Von Ria Michel 24.08.2025, 14:00
Mit einem Einsatzwagen wird die Sanitätsschule Raymond Schulz den „Peace-Ride to Rome“ begleiten.
Mit einem Einsatzwagen wird die Sanitätsschule Raymond Schulz den „Peace-Ride to Rome“ begleiten. Foto: Schulz

Köthen/MZ. - Etwa 150 Anhänger der „Jesus-Biker“ machen sich am 31. August beim „Peace-Ride to Rome“ auf den Weg zum Vatikan, um Papst Leo XIV. Friedensnachrichten zu überreichen. Mit dabei: Ein Einsatzwagen und vier Mitglieder der Sanitätsschule Schulz aus Köthen. Die Begegnung mit dem Papst ist für den 3. September geplant.