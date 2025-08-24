weather wolkig
Ärzte des Goitzsche Klinikums referieren seit Jahren in Bitterfeld und Wolfen. Nun gastiert die beliebte Patientenakademie auch in kleineren Orten.

24.08.2025, 09:00
Auch im Mehrgenerationentreff Sandersdorf kamen Veranstaltungen der Patientenakademie des Goitzsche Klinikums gut an.
Auch im Mehrgenerationentreff Sandersdorf kamen Veranstaltungen der Patientenakademie des Goitzsche Klinikums gut an. (Foto: Goitzsche Klinikum)

Zörbig/MZ/uro. - Die Patientenakademie des Goitzsche Klinikums macht nun auch in Zörbig Station. Darüber informiert Sprecher Bernhard Spring. Zugleich bestätigte er, dass es ab September bis Ende des Jahres drei Vorträge von Chefärzten des Klinikums geben wird, bei denen Interessiere auch in den Dialog mit den Medizinern treten können.