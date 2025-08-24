Medizinische Aufklärung Information aus erster Hand - Patientenakademie des Goitzsche Klinikums jetzt auch in Zörbig
Ärzte des Goitzsche Klinikums referieren seit Jahren in Bitterfeld und Wolfen. Nun gastiert die beliebte Patientenakademie auch in kleineren Orten.
Zörbig/MZ/uro. - Die Patientenakademie des Goitzsche Klinikums macht nun auch in Zörbig Station. Darüber informiert Sprecher Bernhard Spring. Zugleich bestätigte er, dass es ab September bis Ende des Jahres drei Vorträge von Chefärzten des Klinikums geben wird, bei denen Interessiere auch in den Dialog mit den Medizinern treten können.