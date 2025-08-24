Seit acht Jahren bitten Biker in Bitterfeld um Beistand. Bei der folgenden Ausfahrt starb ein Kamerad. Ihm schicken sie einen letzten Gruß.

Mehr als 100 Biker auf dem Bitterfelder Markt - Gedenken an gestorbenen Motorradfahrer

Bitterfeld/MZ. - Hand in Hand, mit Blumen, Bannern und bewegenden Worten: Sie nahmen am Sonntag auf dem Bitterfelder Marktplatz mehr als 100 Biker Abschied von ihrem 46-jährigen Kameraden, der vor einer Woche bei einer Ausfahrt nach dem traditionellen Biker-Gottesdienst unter dem Bitterfelder Bogen bei einem Unfall nahe Schleesen (Landkreis Wittenberg) ums Leben gekommen ist.