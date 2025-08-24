In der Nacht zum Sonntag musste die Feuerwehr in Quedlinburg gleich zweimal ausrücken. Kurz hintereinander. Auch räumlich lagen die Feuer nicht sehr weit auseinander.

Quedlinburg/VS. - Innerhalb kurzer Zeit kam es in der nacht zum 24. August zu zwei Bränden in Quedlinburg. Gegen 2.05 Uhr wurde der Brand einer DIXI Toilette in der Lindenstraße bekannt. Wie das Polizeirevier Harz am Sonntag mitteilte, konnte die Feuerwehr die Flammen schnell unter Kontrolle bringen und weitere Schäden verhindern.

Dieses Dixi-Klo in der Lindenstraße Quedlinburgs war in der Nacht zum Sonntag angezündet worden. Foto: Polizeirevier Harz

Nur kurze zeit später, um 2.45 Uhr traf die nächste Alarmierung ein. Ein Autofahrer, der auf der A36 zwischen Quedlinburg-Ost und Quedlinburg-Mitte unterwegs war, meldete einen größerer Brand. Die Integrierte Leitstelle Harz und die Freiwillige Feuerwehr Quedlinburg konnten den Brandort wenig später genauer lokalisieren - im Ritterangerweg stand ein Strohdiemen vollständig in Flammen.

Strohballen brennen in der Nacht zum Sonntag im Ritterangerweg Quedlinburgs. Foto: Polizeirevier Harz

Harzer Polizei geht von Brandstiftung aus

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Strohballen nur noch kontrolliert abbrennen lassen, die Löscharbeiten dauerten bis in die Vormittagsstunden an.

Aufgrund der Witterung und den örtlichen Gegebenheiten geht die Polizei von Brandstiftung an beiden Brandorten aus.